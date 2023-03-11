«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в шестом матче первого раунда плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). Таким образом, команда из Казани вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Обе команды обменялись голами в первом периоде — в первом периоде у «барсов» отличился Кирилл Панюков. Во втором периоде хозяева вышли вперед. Однако в последнем игровом отрезке казанцам удалось быстро вернуть свои позиции благодаря шайбе, заброшенной Константином Лучниковым. Далее казанцы еще больше закрепили свои позиции. Следующую шайбу от «барсов» в ворота хозяев забросил Дмитрий Кагарлицкий. Закрепил успех казанской команды Дмитрий Воронков.

В пятом матче первого раунда плей-офф Фонбет чемпионат КХЛ казанский «Ак Барс» также одержал победу над «Нефтехимиком». Тогда подопечные Зинэтулы Билялетдинова победили дома со счетом 6:1.

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Антон Гаврилов