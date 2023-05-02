Глава МЧС России спрогнозировал ухудшение пожарной обстановки в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании с главой государства Владимиром Путиным заявил, что ухудшение пожарной обстановки ожидается в 22 регионах страны. В их числе оказался и Татарстан.

— По данным МЧС России и прогнозу Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем Востоке: юго-западная часть Республики Саха (Якутия) и Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область, в Сибири: Красноярский и Алтайский края, Новосибирская и Омская области, на Урале: Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, — сказал он.

Помимо Татарстана, такой же прогноз касается Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей, а также Калмыкии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в третий раз продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Высокая — IV класс, и чрезвычайная — V класс — пожароопасность лесов сохранится в Татарстане местами с 3 по 10 мая.

Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года впервые объявили на 13—20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля. Позднее его распространили на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах республики 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность лесов.

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Айрат Назипов