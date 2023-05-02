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В Татарстане утвердили дату проведения русского народного праздника «Каравон»

14:37, 02.05.2023 1
В Татарстане утвердили дату проведения русского народного праздника «Каравон»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Русский народный праздник «Каравон» в Татарстане отметят 28 мая. Дата утверждена указом раиса республики Рустама Минниханова с учетом предложений Минкультуры региона, органов местного самоуправления и общественных объединений.

«Каравон» пройдет в селе Никольском Лаишевского района Татарстана. Кабмину республики поручено обеспечить его организацию и проведение.

В прошлом году «Каравон» также проходил 28 мая в селе Никольском Лаишевского района Татарстана. Участие в празднике приняли 170 творческих коллективов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле в Татарстане утвердили даты празднования татарского народного праздника «Сабантуй». В селах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, его отметят 10—11 июня. В Набережных Челнах он запланирован на 17 июня, а в Казани — на 24 июня.

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Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 май
    Не нужный праздник. Там народа очень мало.
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