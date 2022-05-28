Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с русским праздником Каравон, об этом он сообщил в своем telegram-канале.



— Поздравляю с самобытным и жизнерадостным русским праздником Каравон. В этом году фестиваль пройдет в Татарстане уже в 30-й раз, — отметил Минниханов.

Президент республики призвал татарстанцев присоединиться к торжеству в селе Никольское.

На днях в казанском Кремле рассказали о подготовке к празднованию «Каравона-2022». В этом году «Каравон» планируется как значимое и масштабное мероприятие.

В прошлом году «Каравон» отмечали 22 мая. Гости могли увидеть русские народные игры, мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гуляния, ну и разумеется — хоровод «каравонным шагом».

Маргарита Головатенко