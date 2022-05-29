В «Каравоне-2022» в Лаишевском районе Татарстана приняли участие 170 творческих коллективов

В русском народном празднике «Каравон-2022», прошедшем в эту субботу в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, приняли участие 170 творческих коллективов. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

Среди них были Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, курганский фольклорный ансамбль «Цветень» и фольклорный ансамбль «Поверье» с фолк-проектом «Репа».

Мероприятие проходило с 10 до 18 часов. В рамках него работали около 20 творческих и тематических площадок, таких как «Широкая ярмарка» (торговые ряды), «Петрушкин двор» (театрализованные представления по мотивам русских народных сказок), «Мастеровые» (мастер-классы по народно-художественным промыслам), «Кузнечный двор» (мастер-класс по изготовлению кованых изделий), «Молодецкие забавы» (боевые искусства, силовые представления), «Перепляс» (состязание в виртуозности исполнения русских народных танцев), «Частушечная» (соревнования для любителей частушек), «Хороводная поляна» (выступления фольклорных коллективов), «Гастрономические ряды» (уникальные блюда русской кухни) и другие.

«Каравон» проводится в Татарстане уже в 30-ый раз. Его посетил президент республики Рустам Минниханов. Он обратился к участникам и гостям праздника с приветствием и поблагодарил инициативную группу за сохранение исторических и культурных традиций.

Фото: tatarstan.ru

Утром Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Каравон в своем telegram-канале. Он призвал татарстанцев присоединиться к торжеству в селе Никольское.

В прошлом году Каравон отмечали 22 мая. Гости могли увидеть русские народные игры, мастер-классы по народным художественным промыслам, театрализованные представления петрушек, ярмарочные гуляния, ну и разумеется — хоровод «каравонным шагом».

Дарья Акимова