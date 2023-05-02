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Рустам Нугманов назначен исполняющим обязанности главы горздрава Челнов

14:20, 02.05.2023
Рустам Нугманов назначен исполняющим обязанности главы горздрава Челнов
Фото: aplusmed.ru

Исполняющим обязанности начальника управления здравоохранения Набережных Челнов станет Рустам Нугманов, сообщают Chelny-biz.ru.

Нугманов сменит Александра Николаева, покинувшего должность, чтобы возглавить клинику КГМУ в Казани.

Нугманов выпустился из КГМУ в 2010 году. Он исполнял функции заместителя главы управления здравоохранения Челнов.

В конце прошлого года главным врачом поликлиники №7 в Набережных Челнах назначили Рустема Ханова — до этого он более двух лет работал заместителем главврача поликлиники по медицинской части, а затем и.о. главврача.

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Маргарита Головатенко
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