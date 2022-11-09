Главным врачом поликлиники №7 в Набережных Челнах стал Рустем Ханов

Фото: мэрия Набережных Челнов

Главным врачом поликлиники №7 в Набережных Челнах назначили Рустема Ханова — до этого он более двух лет работал заместителем главврача поликлиники по медицинской части, а затем и. о. главврача, сообщили в мэрии города.



Нового главврача команде медработников представил руководитель Управления здравоохранения Александр Николаев. Он пожелал медикам максимально развивать и совершенствовать оказание медицинской помощи:

— По уровню оснащения и кадровому потенциалу вы — одна из лучших поликлиник города. Сегодня перед нами ставятся серьезные задачи, которые необходимо продолжать выполнять на высоком уровне, — отметил руководитель горздрава.

В августе этого года главный врач поликлиники №7 Набережных Челнов Александр Попов был назначен заместителем министра здравоохранения Удмуртии. Попов занимал пост главного врача челнинской поликлиники с 2017 по 2022 год. До этого он работал заместителем руководителя Управления здравоохранения Набережных Челнов, а также заместителем главного врача Менделеевской центральной районной больницы.



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Маргарита Головатенко