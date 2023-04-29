Минобороны: ВСУ потеряли 575 военнослужащих и наемников на Донецком направлении

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

«Южная» группировка Вооруженных сил России на Донецком направлении за сутки уничтожила более 570 украинских военных и иностранных наемников, а также 24 единицы техники. Об этом сообщает Минобороны страны.

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки на Донецком направлении и в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) самолеты совершили семь боевых вылетов, а артиллеристы выполнили 58 огневых задач.

Уточняется, что ВСУ потеряли два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одну гаубицу Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Вчера сообщалось, что на Южнодонецком направлении российские войска ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины, которая состояла из 16 человек. Также ракетно-артиллерийским ударом РСЗО «Ураган», САУ «Малка» и «Гиацинт» уничтожено 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка.

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Максим Кокунин