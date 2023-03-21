ВСУ потеряли в ходе боевых действий всех военных, готовившихся в НАТО с 2014 года

За время проведения спецоперации России на Украине ВСУ потеряли убитыми почти всех военных, которые были подготовлены НАТО в период с 2014 по 2022 год. Об этом сообщает Daily Moscow.

Уточняется, что один батальон ВСУ потерял 600 человек в январе, потом пополнился на 700 человек, а затем потерял 800 человек в феврале, что составляет 60% потерь за 2 месяца.

Вместе с этим депутат Госдумы Александр Бородай отметил, что значительная часть кадрового состава украинских войск, существовавшая до 2014 года, действительно выбита.

Фото: Минобороны России (архив)

Напомним, в прошедшее воскресенье истребительная авиация России в районе города Купянска Харьковской области сбила украинский вертолет Ми-8. Кроме того, российские войска уничтожили в Херсонской области два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны.

Днем ранее российские военные сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на Купянском направлении. Также расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и орудий «Гиацинт» уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Гряниковки, Орлянского и Артемовки.

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Максим Кокунин