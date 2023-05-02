В Казани эвакуировали Вахитовский районный суд из-за сообщения о минировании

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

В Казани эвакуировали Вахитовский районный суд из-за поступившей информации о минировании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что на электронную почту суда поступило письмо с угрозами. В настоящий момент специалисты проводят проверку здания. По итогам обследования информация о минировании не подтвердилась.

Вахитовский и другие районные суды Казани неоднократно получали сообщения о минировании, однако они оказывались ложными. Так, например, в конце мая прошлого года сообщения о минировании получили Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды. В Вахитовском также проходила эвакуация.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Потом его эвакуировали 20 июня, когда на почту пришло сообщение от девушки, которая представилась главой международной террористической организации. Она заявила, что «через 4 часа здание суда взлетит на воздух». В момент эвакуации оглашался приговор по делу бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. Судья Айрат Галлямов не успел дочитать приговор.

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Максим Кокунин