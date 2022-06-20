В Казани эвакуировали Вахитовский районный суд из-за сообщения о минировании

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский районный суд Казани в очередной раз эвакуировали, сообщает с места событий корреспондент «Реального времени». К зданию съехались сотрудники полиции в бронежилетах и касках.

На электронную почту Вахитовского районного суда Казани пришло сообщение от девушки, которая представилась главой международной террористической организации. Она заявила, что «через 4 часа здание суда взлетит на воздух».

Как сообщает корреспондент «Реального времени», в момент эвакуации оглашался приговор по делу бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. Судья Айрат Галлямов не успел дочитать приговор.



Фото: Ирина Плотникова

Всех сотрудников и посетителей суда вывели на улицу. Люди находятся у входа в здание.

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский и другие районные суды Казани неоднократно получали сообщения о минировании. Они оказывались ложными.

Фото: Ирина Плотникова

Так, сообщения о минировании Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани получали в конце мая. В Вахитовском суде проходила эвакуация.

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Татьяна Демина, Ирина Плотникова