В ЕП подняли вопрос о разминировании посевных площадей на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Европарламенте подняли вопрос о помощи Украине в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий, чтобы обеспечить безопасность поставок продовольствия, с инициативой выступил шведский европарламентарий Томас Тобе.



По его словам, Украине играет «огромную роль в обеспечении всего мира продовольствием», но нынешняя ситуация оказывает разрушительное воздействие на сельское хозяйство страны и ставит под угрозу ее урожай:

— Сельскохозяйственные угодья Украины полны мин и взрывоопасных пережитков, которые представляют огромную опасность для фермеров, обостряя проблему продовольственной безопасности в стране и угрожая еще больше нарушить мировые поставки продовольствия, — приводит RT слова Тобе.

Он указал, что украинские фермеры, расчищающие территории полей от мин вручную, нуждаются в поддержке со стороны.

Как прокомментировал телеканалу старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в заявлении Тобе есть доля цинизма, поскольку ситуацию на Украине накаляет именно Запад: Киеву продолжают поставлять оружие, при этом не предлагают здравых инициатив по урегулированию конфликта.

— Если бы Европарламент занимал объективную позицию в этом вопросе, то он стремился бы к тому, чтобы искать и предлагать пути политического урегулирования конфликта на Украине, но мы этого не видим. Напротив, мы слышим только призывы насыщать Украину оружием, поддерживать конфликтные отношения между Москвой и Киевом. На этом фоне призыв Тобе к разминированию полей звучит просто лицемерно, — считает эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Общая поддержка Украине со стороны стран — членов НАТО превысила 150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве. Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, — законная цель для России.

В конце апреля стало известно, что Великобритания закупит для Украины современное вооружение, в том числе и дальнобойные ракеты в рамках Международного фонда помощи Украины (IFU). Для Украины планируется закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха.



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Маргарита Головатенко