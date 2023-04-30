Великобритания закупит для Украины ракеты дальностью от 100 до 300 км

Великобритания закупит для Украины современное вооружение, в том числе и дальнобойные ракеты в рамках Международного фонда помощи Украины (IFU). Правительство Британии опубликовало сообщение об этом на своем сайте еще в марте, но СМИ, среди которых и польское издание Defence24, начали освящать его только сейчас.

Для Украины планируется закупить ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха.

Также Лондон указал желаемые требования к ракетам: низкая вероятность перехвата, возможность планирования миссий, навигационная система, способная выстоять перед средствами радиоэлектронной борьбы.

— Средства на оружие и технику возьмут из Международного фонда помощи Украины, который формируется за счет взносов Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы. Заявки от участников открыты до 4 мая, — сказано в материале.

Также Великобритания намерена приобрести технику, обеспечивающая мобильность войск, в том числе танковые тягачи; ПВО с сенсорным наведением для поражения низколетящих дронов и крылатых ракет; экспедиционные заграждения для защиты объектов критической инфраструктуры — военные габионы.

Общая поддержка Украине со стороны стран-членов НАТО превысила 150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве. Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, — законная цель для России.

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Илина Хакимова