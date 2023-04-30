В Татарстане в мае запустят новые круизы по Волге

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане с 7 мая по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» запустят новые круизы по Волге под названием «Великий Волжский путь». Об этом пишет РИА «Новости».

Сообщается, что летом возобновят работу пассажирские суда «Валдай» до Чебоксар и обратно.

Фото: cap.ru

Напомним, в 2022 году первый рейс «Валдай 45Р» из Чебоксар прибыл в Казань 1 июня. Пассажирская вместимость теплохода — 45 человек.

В общей сложности за время курсирования маршрута им воспользовались 18 тысяч человек. Между столицами Татарстана и Чувашии осуществили около 200 рейсов. Загрузка составила 85%.

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Елизавета Пуншева