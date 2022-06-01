В Казань из Чебоксар прибыл первый рейс «Валдай 45Р»

Сегодня первый рейс теплохода «Валдай 45Р» прибыл в Казань из Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Это первый, пробный рейс. Маршрут Чебоксары — Казань — Чебоксары запустили с 1 июня. Планируется, что он будет работать ежедневно до 11 сентября.

Судно прибыло в столицу Татарстана в 12.00, обратно в Чебоксары отправится в 16.00. Пассажирская вместимость теплохода «Валдай 45Р» — 45 человек.

О том, что по маршруту Чебоксары — Казань планируется запустить теплоходы, стало известно в начале апреля. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Ожидалось, что курсировать будут три теплохода.

Дарья Акимова