Новости общества

14:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казань из Чебоксар прибыл первый рейс «Валдай 45Р»

13:04, 01.06.2022 1
В Казань из Чебоксар прибыл первый рейс «Валдай 45Р»
Фото: cap.ru (архив)

Сегодня первый рейс теплохода «Валдай 45Р» прибыл в Казань из Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Это первый, пробный рейс. Маршрут Чебоксары — Казань — Чебоксары запустили с 1 июня. Планируется, что он будет работать ежедневно до 11 сентября.

Судно прибыло в столицу Татарстана в 12.00, обратно в Чебоксары отправится в 16.00. Пассажирская вместимость теплохода «Валдай 45Р» — 45 человек.

О том, что по маршруту Чебоксары — Казань планируется запустить теплоходы, стало известно в начале апреля. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Ожидалось, что курсировать будут три теплохода.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктураТранспортБизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также