Речным маршрутом между Чебоксарами и Казанью воспользовались 18 тысяч человек

В этом году тестовым маршрутом на теплоходах «Валдай 45Р» между Чебоксарами и Казанью воспользовались 18 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По его словам, между столицами Татарстана и Чувашии осуществили около 200 рейсов. Загрузка составила 85%, это очень высокий процент, уточнил Сергей Иванов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, первый рейс «Валдай 45Р» из Чебоксар прибыл в Казань 1 июня. Пассажирская вместимость теплохода — 45 человек.

О том, что по маршруту Чебоксары — Казань планируется запустить теплоходы, стало известно в начале апреля. Ожидалось, что курсировать будут три теплохода.



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Татьяна Демина