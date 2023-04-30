Страны G7 выступили «против злоупотребления искусственным интеллектом»
В последнее время в мире продолжает увеличиваться рост сфер, где применяется искусственный интеллект (ИИ). На этом фоне страны Группы семи (G7) договорились о пяти принципах ответственного использования таких технологий.
В указанные в принятом документы пункты вошли:
- верховенство закона,
- соблюдение предусмотренных законом процедур,
- использование возможностей для инноваций,
- демократия,
- уважение прав человека.
— Мы выступаем против злоупотребления искусственным интеллектом, которое подрывает демократические ценности, подавляет свободу слова и угрожает правам человека, — отмечается в заявлении министров.
Решения, касающиеся использования ИИ, связаны с растущей популярностью таких технологий и сервисов на их основе, к примеру чат-бота ChatGPT, передает ТАСС. В связи с этим страны Группы семи изучают способы пресечения распространения предвзятости и дезинформации, нарушения авторских прав и другие вредоносные способы применения искусственного интеллекта.
С развитием технологий ИИ создаются в том числе цифровые копии реальных людей. Так, недавно с помощью искусственного интеллекта создали цифровую версию Владимира Ленина. С помощью технологий была восстановлена речь, манера поведения и мышления лидера Октябрьской революции. А в начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».
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