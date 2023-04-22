Цифровую версию Владимира Ленина создали с помощью нейросетей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С помощью искусственного интеллекта создали цифровую версию Владимира Ленина, с ним могут пообщаться пользователи Telegram, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Базелевс».



С помощью технологий была восстановлена речь, манера поведения и мышления лидера Октябрьской революции. Его цифровая копия может рассказать о малоизвестных фактах из жизни вождя, ответить на общие вопросы и дать прогнозы на будущее на основе анализа современных трендов.

Цифровая копия будет со временем совершенствовать свои знания и навыки, основываясь на пользовательских запросах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Дом-музей Ленина в Казани)

Пообщаться с цифровой версией ожившего Ленина можно через специальный чат-бот в Telegram: @lenin_gpt_bot.

В начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».

К разработке планируют привлечь ведущих отечественных специалистов. Будут оцифрованы все научные труды политика, его выступления, письма и комментарии. Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире.

— Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира, — заявил Слуцкий.

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Маргарита Головатенко