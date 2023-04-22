Цифровую версию Владимира Ленина создали с помощью нейросетей
С помощью искусственного интеллекта создали цифровую версию Владимира Ленина, с ним могут пообщаться пользователи Telegram, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Базелевс».
С помощью технологий была восстановлена речь, манера поведения и мышления лидера Октябрьской революции. Его цифровая копия может рассказать о малоизвестных фактах из жизни вождя, ответить на общие вопросы и дать прогнозы на будущее на основе анализа современных трендов.
Цифровая копия будет со временем совершенствовать свои знания и навыки, основываясь на пользовательских запросах.
Пообщаться с цифровой версией ожившего Ленина можно через специальный чат-бот в Telegram: @lenin_gpt_bot.
В начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».
К разработке планируют привлечь ведущих отечественных специалистов. Будут оцифрованы все научные труды политика, его выступления, письма и комментарии. Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире.
— Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира, — заявил Слуцкий.
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комментарии
"С помощью технологий была восстановлена речь, манера поведения и мышления лидера Октябрьской революции".
Это для фанатиков " Октябрьская революция", а для здравомыслящих людей события октября 1917 года это "цветная революция", государственный вооруженный переворот.
Российская "цветная революция" начала 20 века очень похожа на "цветные революции" в Грузии, Украине и др. в начале 21 века.