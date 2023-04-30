В Узбекистане начался референдум по конституции

В Узбекистане начался референдум по проекту закона о конституции в новой редакции. Участки для голосования работают с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).



— Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан»? — говорится в вопросе, на который предстоит ответить гражданам.

По информации ЦИК республики, за более чем час с начала голосования не зафиксировано никаких нарушений.



Действующую конституцию приняли еще в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны вносили поправки 15 раз. В новую редакцию правового акта планируется внести еще 27 статей, таким образом, их общее число увеличивается с 128 до 155, отметим, что вместе с поправками основной закон обновится на 65 процентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди поправок — пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также возможность избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. Также предлагается сократить численность сенаторов с 100 до 65, запретить смертную казнь и выдачу граждан страны иностранным государствам.



По данным ЦИК, принять участие в референдуме смогут более 19,7 миллиона человек.

За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях. В России участки открываются в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.

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Илина Хакимова