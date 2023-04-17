Граждане Узбекистана смогут проголосовать по поправкам к Конституции страны в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Граждане Узбекистана смогут проголосовать на референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию страны в 30 районах и городах Татарстана. Об этом рассказал Генеральный консул государства в Казани Фариддин Насриев.



— Есть у нас граждане, которые находятся за пределами республики Узбекистан, во многих странах очень много наших граждан. И наше Генеральное консульство находится территориально в Казани, но мы покрываем весь Приволжский федеральный округ. Это 14 регионов Российской Федерации. И мы понимаем, что в день голосования, 30 апреля, не все граждане смогут прийти к нам в консульство. Не у всех есть такая возможность. В связи с этим мы будем организовывать досрочное голосование для наших граждан, — сообщил он.

Места для голосования граждан Узбекистана в Приволжском федеральном округе уже определены. Это Нижний Новгород, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Пермский край, Башкирия, Самарская, Оренбургская области.

— В Республике Татарстан мы охватим более 30 районов и городов. Будем также в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, в тех городах и районах, где проживают или обучаются наши граждане, — рассказал Фариддин Насриев, обратив внимание, что многие из них уже проинформированы о дне и времени голосования.

С 8 утра до 20 часов вечера в день голосования граждане Узбекистана смогут проголосовать в здании Генерального консульства в Казани. Также участники будут работать в посольстве страны в Москве, консульствах в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

В Казани граждане Узбекистана смогут проголосовать в некоторых учебных заведениях и на предприятиях. Например, это КФУ и МУП «Метроэлектротранс».

— Если брать, допустим, Казанский федеральный университет, там обучаются более 2 тысяч студентов из Республики Узбекистан. И хотим создать для них более благоприятные, комфортные условия, чтобы они не отрывались от учебного процесса, будем выезжать к ним в общежития, в их учебные корпуса по согласованию с самим университетом. Также есть организации, где работают наши граждане. Если сказать пример, есть организация «Метроэлектротранс», которая занимается перевозкой граждан, как вы знаете. Там более 300 наших работают. Кто-то водителем-механиком, кто-то кондуктором, кто-то работает в самом офисе. И для них тоже хотим условия создать. Комиссия выйдет к ним досрочно, и наши граждане смогут воспользоваться своим конституционным правом, — рассказал Фариддин Насриев.

Всенародный референдум по пакету целого ряда изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля. С 19 по 26 апреля пройдет досрочное голосование.

В интервью «Реальному времени» Фариддин Насриев рассказал, почему каждый узбекистанец должен отдать свой голос на конституционном референдуме, как это смогут сделать те граждане, которые проживают в России. Он напомнил, что Конституция Узбекистан принята в 1992 году и с тех пор существенных изменений в нее не вносили.

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Татьяна Демина