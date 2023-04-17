Фариддин Насриев: «Впервые в Республике Узбекистан будет принята народная Конституция»

В ходе голосования по пакету поправок в Конституцию в Генконсульстве республики в Казани могут принять участие более 10 тысяч человек

Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

В Узбекистане 30 апреля пройдет всенародный референдум по пакету целого ряда изменений и дополнений в Конституцию. Если граждане проголосуют за, то основной закон республики существенно поменяется за счет появления новых норм, законодательно закрепляющих реформы президента Шавката Мирзиеева. О том, почему каждый узбекистанец должен отдать свой голос на конституционном референдуме, как это смогут сделать те граждане, которые проживают в России, в интервью «Реальному времени» рассказал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев.

65% текста Основного закона обновлено на основе предложений населения

— Фариддин Бадриддинович, уже 30 апреля состоится день голосования в рамках конституционного референдума по изменению Конституции Узбекистана. Как это будет?

— Конституция Республики Узбекистан принята в 1992 году, и поправки в нее ранее вносил только парламент республики — Олий Мажлис. 30 апреля у нас грядет большое политическое событие. С прошлого года граждане Узбекистана внесли очень много предложений по изменениям в Конституцию республики. Можно сказать, что впервые в Республике Узбекистан будет принята народная Конституция. Ее писал народ и избрал народ.

В мае 2022 года была создана Конституционная комиссия, которая собирала и обобщала обращения граждан. В нее вошли депутаты, сенаторы, ученые, специалисты, активные граждане. На первом этапе для подготовки проекта Конституции граждане внесли более 60 тысяч обращений, на втором этапе проект поправок был вынесен на всенародное обсуждение, в ходе которого поступило более 150 тысяч мнений. Наряду с этим, после всенародного обсуждения дополнительно поступило еще 10 тысяч предложений. На основе предложений народа количество статей в проекте Конституции увеличилось со 128 до 155. Количество норм с 275 до 434. То есть 65% текста Основного закона обновлено на основе предложений населения.

«Граждане хотят и должны иметь возможность воспользоваться своим конституционным правом. В связи с этим, мы будем сами выезжать в места их компактного проживания и обучения». Фото Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

30 апреля назначено проведение референдума Республики Узбекистан по проекту Конституционного закона Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан». А с 19 по 26 апреля будет проведено досрочное голосование. Это означает, что граждане, которые постоянно или временно находятся на территории Российской Федерации смогут отдать голос по проекту поправок как 30 апреля здесь, в Генконсульстве в Казани, так и в ходе предварительного голосования.

Мы понимаем, что не все смогут приехать сюда и проголосовать. Кто-то живет далеко, кому-то не удобно в этот день. Но граждане хотят и должны иметь возможность воспользоваться своим конституционным правом. В связи с этим, мы будем сами выезжать в места компактного проживания и обучения наших граждан. Это университеты, фабрики, заводы и так далее. Эти мероприятия будут проходить в более 50 регионах Российской Федерации. Допустим, сотрудники Генконсульства будут выезжать в Самарскую область, Оренбургскую область, Башкортостан, Пермский край, Чувашию, Марий Эл, Удмуртию, в Нижегородскую область, а также по районам и городам Татарстана. Побываем по всех районах, где наши граждане работают или обучаются. А 30 апреля, в день голосования, у нас участки будут открыты с 8 утра до 20 вечера в Генконсульствах: в Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и в Посольстве в Москве.

— Как граждане Узбекистана могут ознакомиться с проектом поправок до того, как отдадут свой голос за или против?

— Проект опубликован на государственных ресурсах, напечатан в газетах, мы направляем текст по запросу наших граждан на всех используемых в Республике Узбекистан языках, в том числе узбекском, русском, каракалпакском и других.

Вы знаете, и до и после ознакомления с проектом граждане оценивают его положительно. Когда я полностью ознакомился с ним сам, я понял, что мы должны были вводить такие поправки еще намного раньше. Например, вот одна из статей. Теперь какое-либо ведомство или хокимият (администрация области, — прим. ред.) не может вмешиваться в деятельность вузов. Высшие образовательные организации имеют право на академическую свободу, самоуправление, свободу исследований и преподавания в соответствии с законом. Теперь никто не сможет заставить кого-либо собирать хлопок, подметать улицу или выполнять другую работу. Никто не может привлекать детей к труду, выводить их с уроков. Строго запрещается любой принудительный труд или любые формы детского труда. Это статья 44. Раньше такого не было.

Останутся в прошлом такие ситуации, как нехватка мест для детей в детских садах, сокращение или отсутствие государственных грантов на получение высшего образования, устанавливается, что государство создает условия для развития дошкольного образования и воспитания. Граждане вправе получать высшее образование за счет государства на конкурсной основе. Статьи 50 и 51.

«Это народная конституция. Весь смысл в том, что «все для народа». Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

— Получается, что в проекте новой Конституции больше говорится о правах людей, чем в старой конституции?

— Да, это народная конституция. Весь смысл в том, что «все для народа». В новом проекте говорится, что общее уважение и право на сохранение чести и достоинства будут иметь лица, лишенные свободы. Судимость лица не может быть основанием для ограничения прав его родственников. Никто не может самовольно разрушить чужой дом или вести самовольное строительство. Устанавливается, что никто не может быть лишен своего жилища иначе как по решению суда и в соответствии с законом.

Не народ для государства, а государство для народа

— Расскажите более детально, как именно будет проходить досрочное голосование?

— Оно будет проводиться в местах компактного проживания или обучения наших граждан. Комиссия в составе членов Избирательной комиссии участка. У нас участок номер 34. Члены комиссии — это сотрудники ЦИК Узбекистана, которые командированы из республики к нам сюда. Также участвуют сотрудники консульства и наши активные граждане: студенты, специалисты, предприниматели, активисты, которые изъявили свое желание. У них будут запломбированные переносные урны и защищенные бюллетени, которые выдаются гражданину после предоставления им документа, удостоверяющего его личность. Проголосовать могут граждане Республики Узбекистан старше 18 лет. В закрытой кабинке гражданин тайно голосует, складывает бюллетень и бросает в урну. Электронное голосование не применяется. А 30 апреля мы откроемся в Генконсульстве в 8 утра.

Куда именно мы поедем — уже определено. Мы собирали предложения еще с прошлого года. Те организации, которые изъявили желание организовать досрочное голосование у себя, попросили нас приехать. Мы составили график. Даже здесь в Казани мы поедем на досрочное голосование в вузы. Это удобно для граждан, для студентов, почему бы нет.

30 апреля вечером после закрытия участка для голосования урны с бюллетенями будут вскрываться и под протокол пройдет подсчет голосов. Для нас это уже не первый опыт. Только здесь в Казани это будет уже третье голосование. Мы проводили парламентские выборы в 2019 году, в 2021 году мы проводили президентские выборы. В них участвовали более 10 тысяч граждан. Процедуру мы знаем, понимаем, организуем качественно. Я думаю, в этот раз в голосовании будет участвовать еще больше людей. Потому что больше людей знают о нас, о самом голосовании и потому что мы его проводим весной. Предыдущие выборы проводились в декабре и в октябре — в сезон, когда многие наши граждане возвращались домой. Сейчас многие граждане работают или учатся здесь.

— Скажите, пожалуйста, почему важно всем гражданам Узбекистана отдать голос по проекту поправок?

— Потому что новая Конституция и те изменения, которые происходят в республике — это движение в будущее. Мы говорим: Новый Узбекистан. Не тот, который был еще шесть-семь лет назад. Как говорит президент Шавкат Миромонович Мирзиеев, не народ для государства, а государство для народа. Приемная президента для граждан, отдельно для предпринимателей, те условия, которые создаются для наших граждан, живущих и за пределами Узбекистана, все делается во благо наших граждан.

— Исполняется ли в Узбекистане Конституция на практике? Насколько она реально является основополагающим законом?

— Для каждой страны Конституция — это основной и основополагающий закон. Ее соблюдают все без исключения. Он действительно соблюдается. Новая Конституция действительно поменяет правовое устройство в нашей стране. Еще и поэтому каждому гражданину Узбекистана важно высказать свое мнение по пакету поправок.

— Кто и как будет считать результаты референдума?

— Подсчетом голосов будет заниматься Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан. Подсчет будет контролироваться наблюдателями, местными и международными. Есть и из СНГ, в том числе из Российской Федерации.

«Каждый гражданин будет себя уверенно чувствовать в завтрашнем дне». Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

— Вы авторитетный человек, генеральный консул. Скажите свое личное мнение о поправках. Как их оцениваете лично вы?

— Когда мы общаемся с нашими гражданами, я им говорю: посмотрите все пункты, которые есть в проекте, это все для вас. Каждый найдет то, что ему было нужно. Элементарно прописка — раньше прописаться в Ташкенте было практически невозможно, нельзя. Или снос домов, или получение медобслуживания. Предпосылкой для внесения поправок стали обращения простых граждан по давно наболевшим проблемам. Осудили, скажем, отца или сына — раньше вводили ограничения по трудовой деятельности близких родственников. Ну как такое может быть? Почему отец должен отвечать за сына или наоборот? Это элементарные вещи, понимаете. Сейчас их вносят в Конституцию. Это же хорошо. Каждый гражданин будет себя уверенно чувствовать в завтрашнем дне.

— Руководство Татарстана содействует проведению голосования?

— Пользуясь случаем, хочу выразить руководству Республики Татарстан и раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову большую благодарность за содействие в проведении мероприятий на высоком уровне. Выделение мест, где можно проводить досрочное голосование в районах. Где-то дом дружбы народов, где-то дома культуры — места даются нам на безвозмездной основе.

Узбекистан совсем другой

— Конституционные реформы последнее время проведены или проводятся на евразийском пространстве в целом ряде стран: России, Казахстане, Узбекистане и других. В чем-то изменения основных законов стран похожи, чем-то различаются. Как вы, опытный дипломатический работник, можете оценить эти преобразования. К чему они ведут и чем они обусловлены?

— Можно много говорить и об истории, о становлении независимости республик. Но что касается Узбекистана, то после избрания президента Шавката Миромоновича Мирзиеева сама республика очень изменилась, в лучшую сторону. Это нельзя не отметить, и это отмечают абсолютно все без исключения народы и страны. Мы открылись, Узбекистан решил все те проблемы, которые имелись с нашими соседями, ближними и дальними. У нас нет ни одной нерешенной проблемы. Нет нерешенных споров. Все решилось мирно и дружелюбно. Вы знаете нашу политику в Центральной Азии, у нас очень теплые отношения со всеми ближайшими друзьями, соседями. Узбекистан совсем другой.

Раньше даже элементарно не было конвертации валют. Были определенные ограничения для предпринимательской деятельности. Было ограничение для передвижения граждан по выезду за рубеж. Был стикер, который надо было специально получать для выезда за границу. Каждые два года его надо было обновлять. Государство должно было разрешить выезд, только после этого идешь за визой в посольство иностранного государства. Где вы такое слышали, в какой стране мира? Это единичные страны, и мы были среди них. До 2016 года была такая ситуация. Сколько граждан у нас работает или учится за рубежом — огромное количество. Всем им надо было ехать в посольство Узбекистана в Москву за документами. Это очень тяжело, большие очереди. В 2018—2019 годах открылись генконсульства в каждом федеральном округе — это же для обычных граждан. Мы оформляем все виды документов — паспорт, водительские права. За этим не надо никуда ехать. Государство создает эти условия, работает для своих граждан.

«После избрания президента Шавката Миромоновича Мирзиеева сама республика очень изменилась, в лучшую сторону». Фото: Руслан Ишмухаметов/realnoevremya.ru

Теперь пришло время вводить изменения в Основной закон Республики Узбекистан. Поправки, которые вынесены на всенародный конституционным референдум Республики Узбекистан, родились не просто в недрах какой-то конституционной комиссии, а именно инициированы самим народом. Что его волнует, какие изменения народ хочет — то и вносим в Конституцию. Теперь в Узбекистане даже есть народный бюджет («Open budget»), то есть часть государственных средств граждане и муниципалитеты могут распределять на те или иные расходы по собственному усмотрению.

— Фариддин Бадриддинович, мы знаем, что часть уехавших из России в прошлом году граждан направились в Узбекистан. Есть ли у вас информация о том, сколько их? Сколько из них приняли решение вступить в гражданство Узбекистана?

— У меня нет такой информации, потому что я нахожусь здесь, в Казани, а мы работаем для граждан Республики Узбекистан. Но я могу вам точно сказать, что сейчас в Республике Узбекистан прибывает в два раза больше российских туристов, чем раньше. В среднем нашу республику из России приезжали в качестве туристов 150—200 тысяч туристов в год, а в прошлом году — более полумиллиона россиян. В этом году ожидаем более миллиона россиян. У нас есть все виды отдыха, становится все больше и больше авиарейсов. Мы рады этому — многие откроют для себя Новый Узбекистан. Все увидят положительные изменения. Теперь у нас есть с Российской Федерацией соглашение, по которому граждане могут находиться в нашей стране без регистрации две недели, в течение этого времени надо зарегистрироваться по месту пребывания. Селиться теперь можно не только в гостиницах, но и у друзей, у родственников, в кампусах. Раньше это было запрещено — только гостиница. Это тоже удобство. Цены у нас ниже, чем у вас, для туристов они комфортны.

