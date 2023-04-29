Россия направила в ОАЭ запрос на проверку наличия имущества Блиновской

Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказывают источники в правоохранительных органах, данное имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера. Однако официальных комментариев по этому поводу пока не давала ни одна из сторон.

В свою очередь адвокат Александр Карабанов рассказал, что данная практика для российских правоохранителей является обычной.

— В рамках уголовного дела, где причинен материальный ущерб либо гражданам, либо государству, следствие обязано установить активы, которые подлежат аресту, — сказал он.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня, Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании соответствующей меры пресечения.

У Блиновской есть особняк в Истринском районе и две квартиры в центре Москвы. Где именно ей предстоит отбывать домашний арест, не уточняется.

Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Сегодня Следственный комитет предъявил Блиновской обвинение.

Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. По предварительному расследованию в столичном СК будут устанавливать лиц, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

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Максим Кокунин