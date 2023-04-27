Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает пресс-служба СК.

— Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — сказано в сообщении.

Фигурантка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вчера утром «Реальное время» писало о поимке Блиновской, которая пыталась пересечь границу России на автомобиле. Блогера задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Отмечалось, что задержанная получала доход от предпринимательской деятельности в СМИ и интернете. Она организовывала учебные курсы и тренинг-марафоны. Как указали в прокуратуре Москвы, блогер целенаправленно не хотела переходить на общую систему налогообложения и формально «раздробила» бизнес, у нее были соучастники.

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Айрат Назипов