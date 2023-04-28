Блогер Елена Блиновская раскаялась и признала свою вину
Блогер Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, сообщили в Следкоме.
Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом, чтобы избрать в отношении фигурантки меру пресечения, связанную с ограничением свободы.
По предварительному расследованию в столичном СК будут устанавливать лиц, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.
Елену Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Сегодня Следственный комитет предъявил Блиновской обвинение.
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