Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня

Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня, Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании соответствующей меры пресечения.

У Блиновской есть особняк в Истринском районе и две квартиры в центре Москвы. Где именно ей предстоит отбывать домашний арест, не уточняется.

Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. По информации следствия, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Ее задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле. Сегодня Следственный комитет предъявил Блиновской обвинение.

Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. По предварительному расследованию в столичном СК будут устанавливать лиц, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне.

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Маргарита Головатенко