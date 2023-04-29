Посольство России в Польше заявит протест в связи с захватом российской школы в Варшаве

Фото: ru.wikipedia.org — посольство России в Польше

Посольство России в Польше заявит протест польским властям в связи с вторжением и захватом здания школы при дипломатическом представительстве в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сергея Андреева.

— Мы будем заявлять протест польским властям, в центре будет приниматься решение об ответных действиях, — сказал он.

По его словам, действия польских властей по захвату здания российской школы являются противоправными.

— По Венской конвенции дипломатические объекты не могут подвергаться вторжению и захвату. [Польские власти] ссылаются на решения польских судов, мы считаем эти решения противоправными и политизированными. В цивилизованных государствах такие вопросы решаются путем переговоров, — сказал он.

Вместе с этим советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что власти Польши дали время до 19.00 по мск сотрудникам учебного учреждения, чтобы покинуть здание.

Фото: pixabay.com

С 19 сентября 2022 года Польша закрыла въезд для россиян. Уже 19 марта этого года посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что его страна готова стать прямым участником конфликта с Россией, если Киев утратит боевой потенциал. Он выразил мнение, что украинский кризис якобы является «сражением за базовые ценности и культуру Запада». Однако позднее посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла. Отмечалось, что во время интервью он якобы лишь настаивал на том, чтобы союзники поддержали Киев.



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Максим Кокунин