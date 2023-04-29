МИД России сообщил, что Москва будет добиваться арбитража против США

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, однако Москва будет добиваться проведения данной процедуры. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Наше требование о начале арбитража по этому вопросу сформулировано не сегодня и не вчера. Мы уже давно этого требуем. Повторили это требование и в ходе последнего контакта с генсеком. И будем его повторять, — сказал он.

Напомним, делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы.

Сергей Лавров также прокомментировал отказ в визах США российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что политики постараются взять на себя работу журналистов и донести информацию до россиян.

— Придется тоже за вас работать, больше энергии и сил прикладывать. Постарайтесь отслеживать то, что мы там будем делать через свои каналы, правду распространяйте. Я убежден, что к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги. Ну и самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим, — заявил он.

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН с 1 апреля на один месяц. Среди ключевых тем для обсуждения на это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин