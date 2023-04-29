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МИД России сообщил, что Москва будет добиваться арбитража против США

09:35, 29.04.2023
МИД России сообщил, что Москва будет добиваться арбитража против США
Фото: flickr.com

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш пока не сделал конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за проблем с визами, однако Москва будет добиваться проведения данной процедуры. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Наше требование о начале арбитража по этому вопросу сформулировано не сегодня и не вчера. Мы уже давно этого требуем. Повторили это требование и в ходе последнего контакта с генсеком. И будем его повторять, — сказал он.

Напомним, делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова столкнулась со сложностями при получении американских виз для поездки в США для участия в мероприятиях СБ ООН 24 и 25 апреля. При этом представители российских СМИ вовсе не получили визы.

Сергей Лавров также прокомментировал отказ в визах США российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что политики постараются взять на себя работу журналистов и донести информацию до россиян.

— Придется тоже за вас работать, больше энергии и сил прикладывать. Постарайтесь отслеживать то, что мы там будем делать через свои каналы, правду распространяйте. Я убежден, что к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги. Ну и самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим, — заявил он.

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН с 1 апреля на один месяц. Среди ключевых тем для обсуждения на это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование.

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Максим Кокунин
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