Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН с 1 апреля на один месяц, сообщает «РИА Новости».



Среди ключевых тем для обсуждения на это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Ожидается, что председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний будет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее указывал, что официальных заседаний Совбеза по Украине на апрель не планируется, но заседания по украинской проблематике все-таки могут пройти.

Примерно 6 апреля ожидается неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны специальной военной операции. 10 апреля ожидается заседание, которое будет посвящено теме рисков, вызванных нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения.

Фото: en.wikipedia.org

Россия неоднократно подавала заявки на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Так, были заявки на проведение заседаний в феврале и январе.

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Маргарита Головатенко