Сергей Лавров прокомментировал отказ в визах США российским журналистам

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отказ в визах США российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что политики постараются взять на себя работу журналистов и донести информацию до россиян.

— Придется тоже за вас работать, больше энергии и сил прикладывать. Постарайтесь отслеживать то, что мы там будем делать через свои каналы, правду распространяйте. Я убежден, что к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги. Ну и самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим, — заявил он.

Сегодня российским журналистам так и не выдали американские визы для полета с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым на Совет Безопасности в ООН.

Напомним, Россия стала председателем Совета Безопасности ООН с 1 апреля на один месяц. Среди ключевых тем для обсуждения на это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование.

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Елизавета Пуншева