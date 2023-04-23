МИД России: журналистам не выдали визы для Совета Безопасности в ООН

Российским журналистам так и не выдали американские визы для полета с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым на Совет Безопасности в ООН. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

— К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим». Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо, — отметила она.

Напомним, Россия стала председателем Совета Безопасности ООН с 1 апреля на один месяц. Среди ключевых тем для обсуждения на это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование.

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Елизавета Пуншева