Болельщики «Ак Барса» поделились ожиданиями от матча с ЦСКА — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Болельщикам «Ак Барса» пришлось отстоять многочасовую очередь, чтобы добраться до касс «Татнефть Арены». Все из-за матча за чемпионство, в котором сыграют «барсы» с ЦСКА.

Корреспонденты программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ поговорили с болельщиками, стоящими в длинной очереди, и узнали их мнение о предстоящем матче:

— Вчерашняя игра была просто на разрыв. Мы, конечно, ожидаем от «Ак Барса» еще большего. Завтра будет просто «бомба», мы надеемся, — поделилась эмоциями Гульнара Абдулхаева.

— В Москве сыграли неплохо. Есть надежда, что победят. Я бы не стоял в такой очереди, если бы не надеялся на победу, — высказал свое мнение Анатолий Самальянов.

— Болею за «Ак Барс» давным-давно. Помню все кубки. Девятый, десятый, восемнадцатый год, как наши выигрывали. И вот пришло время, видимо, в этом году тоже, — отметил Рамиль Бакиров.

Отметим, что люди стояли в очереди еще со вчерашнего вечера. При этом билеты начали продавать только в 11 часов утра. Из-за этого у стадиона скопилась огромная очередь. Без конфликтов не обошлось.

Накануне казанский «Ак Барс» на выезде сумел переиграть ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и сравнял счет в серии. Игра закончилась победой гостей со счетом 0:3. Сейчас команды имеют в противостоянии по три победы.

Финальная игра состоится на «Татнефть Арене» 29 апреля в 17:00. В этом матче станет известен обладатель Кубка Гагарина.



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Айрат Назипов