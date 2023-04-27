«Ак Барс» разгромил ЦСКА и сравнял счет в серии

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» на выезде сумел переиграть ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и сравнял счет в серии. Игра закончилась победой гостей со счетом 0:3.

Счет в матче открыл игрок «барсов» Артем Галимов, который отличился на 7-й минуте встречи. Ближе к концу второго периода его партнер — Вадим Шипачев упрочил преимущество «барсов», реализовав большинство. В концовке встречи Никита Дыняк забил в пустые ворота «армейцев».

Таким образом, команды имеют в противостоянии по три победы. Последнюю игру хоккеисты проведут уже в Казани. Она состоится на «Татнефть Арене» 29 апреля в 17:00. В этом матче станет известен обладатель Кубка Гагарина.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

В прошлом поединке хоккеисты Зинэтулы Билялетдинова взяли верх над столичным клубом в Казани. Матч на «Татнефть Арене» завершился победой казанцев со счетом 2:1.



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Айрат Назипов