Рустам Минниханов и глава «Автодора» обсудили строительство трассы М-12

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко обсудили строительство трассы М-12 и обхода Набережных Челнов и Нижнекамска на М-7. Встреча прошла в Казани в Доме правительства республики.

Подробностей обсуждения пресс-служба раиса Татарстана не приводит. Известно, что разговор посвятили вопросам развития дорожной инфраструктуры региона.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, трассу М-12, которая свяжет Казань и Москву, планируют сдать раньше срока, до конца 2023 года. Такие планы в этом месяце подтвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

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Татьяна Демина