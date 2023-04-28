Вероника Кудерметова пробилась в третий круг теннисного турнира в Мадриде
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова прошла в третий круг турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,7 миллиона евро.
В матче второго раунда Кудерметова под 12 номером посева обыграла испанку Нурию Парризас-Диас, счет составил 6:3, 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут.
За выход в 1/8 финала Кудерметова поспорит с победительницей матча между россиянкой Анастасией Потаповой (21) и румынкой Жаклин Кристиан.
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова в парном разряде победили в турнире WTA 1000 в Дубае. Призовой фонд турнира превышает $2,7 миллиона.
В апреле Кудерметова попала в лонг-лист номинации «30 до 30» по версии российского Forbes.
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