Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вошла в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет

Теннисистка из Казани Вероника Кудерметова попала в лонг-лист номинации «30 до 30» по версии российского Forbes.

Компанию 25-летней спортсменке составили лыжница Вероника Степанова, боец ММА Усман Нурмагомедов, хоккейный вратарь Игорь Шестеркин, фигуристка Софья Акатьева и другие.

Еще в список попали выпускник КФУ Дмитрий Данилов и выпускник Университета Иннополис Влад Виноградов. Первый попал в лонг-лист номинации «Предприниматели» как основатель платформы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Умскул», а второго включили в категорию «Наука и технологии». Виноградов является сооснователем и CTO стартапа Optic.

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Как отметили в Forbes, в ежегодный рейтинг попадают те люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известными на всероссийском или глобальном уровне.

В прошлом году в рейтинг Forbes попали два уроженца Татарстана. Речь идет о Булате Ханове и Павле Савинкове. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов