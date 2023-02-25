Российские теннисистки Самсонова и Кудерметова выиграли турнир WTA 1000 в Дубае

Российские теннисистки Людмила Самсонова и уроженка Казани Вероника Кудерметова в парном разряде победили в турнире WTA 1000 в Дубае. Призовой фонд турнира превышает $2,7 миллиона. Об этом сообщает «РИА Новости».

В финале спортсменкам из России удалось обыграть Латишен Чан и Чжань Хаоцин из Тайваня. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. На корте теннисистки провели 2 часа 4 минуты.

Фото: pxhere.com

Для Кудерметовой этот титул стал шестым в парах, для Самсоновой — первым.

10 февраля сообщалось, что Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова встретились в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби. Тогда преимущество оказалось на стороне Самсоновой. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3.

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Антон Гаврилов