Компания FLAMAX приняла участие в деловом форуме «Азербайджан — Татарстан»

Фото: предоставлено FLAMAX

28 апреля в рамках рабочего визита в Республику Татарстан министра экономики Азербайджанской Республики состоялся деловой форум «Азербайджан — Татарстан». В мероприятии приняли участие представители власти и деловых кругов двух регионов, заинтересованные во взаимодействии и сотрудничестве.

Компания FLAMAX презентовала на форуме свой флагманский продукт — сборные стальные резервуары для хранения промышленных объемов воды. Большой интерес среди участников азербайджанской бизнес-миссии вызвал татарстанский завод, многие из коллег выразили желание посетить его и изучить опыт организации производства.

Официальную часть делового форума «Азербайджан — Татарстан» открыли два министра — вице-премьер, министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Олег Коробченко поблагодарил азербайджанскую делегацию за интерес к Татарстану и пригласил более подробно изучить наши богатые возможности.

«Я очень рад, что на нашу встречу двух братских народов приехало столько представителей с обеих сторон», — сказал Олег Коробченко, подчеркнув, что за последний год все инвесторы, которые из-за границы пришли и остались в Татарстане, получили поддержку.



Фото предоставлено FLAMAX

«Татарстан — это один из самых развитых регионов РФ, наш товарооборот в том году составил 4,8 трлн рублей. Не бойтесь, заходите к нам!» — обратился к бизнесменам Олег Коробченко.

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, в свою очередь, отметил теплый прием в солнечном Татарстане, выразив стремление развивать активное сотрудничество в различных сферах промышленности.

«Татарстан является одним из немногих субъектов, с которым у республики действует межправительственная комиссия, — заметил Микаил Джаббарова. — Это вытекает из особого характера отношений: Татарстан один из немногих регионов РФ, кто имеет представительство в Азербайджане».



Посол Азербайджанской Республики Полад Бюльбюль оглы напомнил татарстанским предпринимателям о том, что между двумя народами много общего — в частности, отсутствует языковой барьер, поскольку азербайджанский и татарский относятся к одной языковой группе.

«У нас общие корни, мы близки по духу, и мы будем рады сотрудничать еще более тесно. Возможности Татарстана очень большие, и мы с удовольствием изучим их, что называется, на месте, чтобы бизнес и в Татарстане, и в Азербайджанской Республике совместными усилиями продолжал развитие», — подчеркнул Полад Бюльбюль оглы.

Фото предоставлено FLAMAX

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов остановился на оптимистичной динамике роста оборота между Россией и Азербайджанской Республикой за прошлый год, отметив вклад Татарстана в этот процесс.

«Азербайджан и Татарстан — это те регионы, которые сегодня одни из самых динамично развивающихся в мире, и если раньше мы взаимодействовали по традиционным видам бизнеса, то новый этап качественно отличается. Развиваются те области, которые раньше были малоинтересны. И важно, что все это происходит совместно, между республиками», — сказал Борис Титов.

Деловой форум «Азербайджан — Татарстан» продолжается. В течение дня будет проведена серия B2B-встреч с участием деловых кругов двух республик.

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