Борис Титов: Татарстан в очень непростой для России ситуации показывает наращивание инвестиций

Фото: пресс-служба Минпромторга Татарстана

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов положительно оценил инвестиционную политику Татарстана в условиях антироссийских санкций. Республике, по его словам, удалось избежать стагнации и отрицательной динамики.

— Татарстан в очень непростой для России ситуации показывает не стагнацию, а наращивание инвестиций. Все специальные экономические зоны и промпарки заполнены, в «Иннополисе» строится новое здание, чтобы было куда размещать новых инвесторов, — сказал Борис Титов в Казани на деловом форуме «Татарстан — Азербайджан».

Вместе с этим он призвал не забывать о бизнесе. По его словам, Татарстан в этом направлении работает хорошо.

— Сплоченная команда раиса начинается с муниципального уровня, и тут виден очень явный посыл: «только троньте бизнес, не дай бог, жалоба какая-то появится». И такой подход демонстрирует, как мы видим, отличные результаты, — заявил Борис Титов.

О том, что Борис Титов посетит Казань, в том числе форум «Татарстан — Азербайджан», стало известно 27 апреля. В его планах также прием предпринимателей совместно с бизнес-омбудсменом республики Фаридом Абдулганиевым.

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Татьяна Демина