Делегация ООН посетила вынужденных переселенцев с Украины во Владивостоке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В представительстве МИДа России во Владивостоке сообщили, что вынужденных переселенцев с Украины посетила делегация Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.



— За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, посетили пункты временного размещения беженцев с Украины в Артеме и Врангеле, а также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне, — говорится в сообщении.

Делегация возглавлялась заместителем руководителя представительства Брендой Годдарт Атли.



По данным дипведомства, всего в 2022 году в Приморье прибыли 830 вынужденных переселенцев, из которых 515 приобрели гражданство России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В органы занятости обратились 267 человек, из которых было трудоустроено 155. 391 беженец принял решение воспользоваться госпрограммой переселения на территорию Приморского края, которая помимо прочего подразумевает подъемные и сертификаты на покупку жилья.

С февраля 2022 года по 30 января 2023-го в Россию с территории Украины прибыли свыше 5,2 млн беженцев. Из них 733 тысячи — несовершеннолетние. По данным Организации объединенных наций, Россия после начала специальной военной операции, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023-го, приняла 2,85 млн беженцев с территории Украины. Для сравнения, в Польшу отправились 1,55 млн вынужденных переселенцев, а в Германию — чуть более 1 миллиона человек.



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Илина Хакимова