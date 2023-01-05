С начала СВО Россия приняла больше всего беженцев с Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным ООН, с 24 февраля по 3 января страны Европы в общей сложности приняли 7 915 287 беженцев с Украины. Об этом отчиталось Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает ТАСС.

Больше всего украинских беженцев, как сообщает организация, приняла Россия (2 852 395 человек). Далее в списке идут соседняя с Украиной Польша (1 553 707), Германия (1 021 667). В разы меньшее количество человек приняли Чехия (476 025), Италия (173 231), Испания (164 705), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 786), Словакия (105 205) и Молдавия (102 103).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В остальных государствах, уточняет Управление по делам беженцев ООН, оказались менее 100 тысяч граждан Украины. В национальные программы защиты и поддержки беженцев включены 4 905 293 человека.

При этом напомним, что в середине декабря прошлого года российские силовые структуры сообщили о том, что с территории Украины и Донбасса в страну прибыли более 5 миллионов беженцев.

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Артем Гафаров