В Россию с территории Украины прибыли более 5,2 млн беженцев — это много или мало?

С февраля 2022 года по 30 января 2023-го в Россию с территории Украины прибыли свыше 5,2 млн беженцев. Из них 733 тысячи — несовершеннолетние, пишет ТАСС со ссылкой на данные силовых структур.

Для вынужденных переселенцев в России обустроили 897 пунктов временного размещения. Воспользовались ими примерно 40 тысяч человек. Остальные предпочли обосноваться у родственников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что, по данным Организации объединенных наций, Россия после начала специальной военной операции, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023-го, приняла 2,85 млн беженцев с территории Украины. Для сравнения, в Польшу отправились 1,55 млн вынужденных переселенцев, а в Германию — чуть более 1 миллиона человек.

5,2 миллиона беженцев — это:

три потока украинских беженцев, принятых Польшей — по данным ООН, туда с 24 февраля по 3 января переселились 1,55 млн человек,

— по данным ООН, туда с 24 февраля по 3 января переселились 1,55 млн человек, пять потоков беженцев, принятых ФРГ — в Германию после начала спецоперации отправились 1,02 млн украинцев,

— в Германию после начала спецоперации отправились 1,02 млн украинцев, 11 потоков беженцев с Украины в Чехию — страна приняла с 24 февраля по 3 января 476 тысяч переселенцев,

— страна приняла с 24 февраля по 3 января 476 тысяч переселенцев, в 34 раза больше, чем приняла Великобритания — на территорию королевства после начала спецоперации прибыли 152,2 тысячи беженцев,

— на территорию королевства после начала спецоперации прибыли 152,2 тысячи беженцев, 51 поток беженцев в Молдавию — с 24 февраля по 3 января государство приняло 102,1 тысячи украинцев,

— с 24 февраля по 3 января государство приняло 102,1 тысячи украинцев, почти четверть от населения, которое потеряла Украина с 2014 года — по подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина на начало ноября 2022-го, страну покинули 21,7 млн человек,

— по подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина на начало ноября 2022-го, страну покинули 21,7 млн человек, почти половина населения бывших украинских территорий — по подсчетам Вячеслава Володина, население Украины уменьшилось на 11,2 млн человек после вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России,

— по подсчетам Вячеслава Володина, население Украины уменьшилось на 11,2 млн человек после вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, чуть больше десятой части — 11,9% — населения Украины до начала спецоперации — в 2021-м там проживало 43,79 млн человек,

— в 2021-м там проживало 43,79 млн человек, почти два Киева — согласно открытым данным, в столице Украины на 1 июля 2021 года насчитывалось 2,95 млн жителей,

— согласно открытым данным, в столице Украины на 1 июля 2021 года насчитывалось 2,95 млн жителей, пять городов Одесса — в нем, по данным на 2021 год, насчитывалось 1,015 млн жителей.

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Татьяна Демина