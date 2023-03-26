Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на телеканале «Россия 24».



— С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, — сказал он.

Путин объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом президент отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Путин добавил, что Россия делает то, что США делают десятилетиями.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом. Он сделал такое предупреждение после появления информации о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

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Илина Хакимова