Песков: реакция Запада на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии — истерична

Запад продемонстрировал очень несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, — сказал он.

Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом президент отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Путин добавил, что Россия делает то, что США делают десятилетиями.

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Илина Хакимова