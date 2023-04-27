Суд Японии признал виновным российского моряка с судна «Амур»

В Японии суд вынес приговор Павлу Добрянскому, третьему помощнику капитана российского судна «Амур», назначив ему 3 года лет лишения свободы с отсрочкой приговора на 5 лет.

«Амур» 2 года назад столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», трое из пяти японских рыбаков погибли.



Адвокат Добрянского Нориаки Накамура объяснил «РИА Новости», что Добрянский признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме, и лишь в случае повторного правонарушения срок по сегодняшнему приговору будет добавлен к новому.

Из-за того, что у россиянина нет японской визы, его передадут в иммиграционную службу для последующей депортации на родину. Против Добрянского возбудили уголовное дело о халатности и ненадлежащем управлении судном.

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Илина Хакимова