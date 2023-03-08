Reuters: антироссийские санкции США подрывают господство доллара в торговле нефтью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

США своими действиями подрывают мировое господство доллара в торговле нефтью. Это связано с тем, что большинство сделок России и Индии заключаются в других валютах, сообщает Reuters.

В статье отмечается, что Индия занимает третье место в мире по покупке нефти, а Россия является ее главным поставщиком. Это произошло после отказа Европы от российского сырья.

Издание пишет, что некоторые трейдеры в Дубае и ряд российских энергокомпаний заинтересованы в недолларовых платежах за определенные сорта нефти. Они продаются по цене, превышающей $60 за баррель. И индийские банки одобряют эти сделки, говорят эксперты.

Фото: pixabay.com

Аналитики отмечают, что доллар в течение долго времени оставался ведущей валютой в торговле нефтью. Но санкции против России могут подорвать господство американской валюты.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.



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Айрат Назипов