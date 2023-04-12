В марте годовая инфляция в России замедлилась до 3,51%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте в России годовая инфляция замедлилась до 3,51%. В феврале она составила 10,99%, следует из данных Росстата.

Потребительские цены повысились на 0,37%. Недельная инфляция с 4 по 10 апреля замедлилась до 0,11% с 0,13% неделей ранее.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Продовольственные товары в сравнении с февралем в марте подорожали на 0,13% и на 2,57% в годовом выражении. Непродовольственные товары — на 0,14% в месячном выражении и на 0,12% — в годовом. Цены на услуги относительно февраля поднялись на 0,97%, по сравнению с мартом 2022 года — на 9,73%.

Россия заняла 50-е место в мире по уровню инфляции в феврале — она составила 10,99%. А самые высокие значения были в Аргентине и Ливане: 102,5% и 190% соответственно.

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Елизавета Пуншева