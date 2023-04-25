В Казани приостановили движение троллейбусов из-за аварии на пересечении ул. Пушкина и Горького
В Казани приостановили движение троллейбусных маршрутов 3, 5, 7, 8 из-за ДТП на пересечении улиц Пушкина и Горького, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
На перекрестке автомобиль столкнулся с автобусом. На месте работают сотрудники ГИБДД. После разбора ДТП с виновника аварии будет удержана сумма за задержку движения троллейбусов.
— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — указали в пресс-службе предприятия.
В 10.09 движение троллейбусных маршрутов восстановили в полном объеме.
Утром во вторник, 25 апреля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 9.00 они достигли 7 баллов. На улице Ершова образовалась пробка длиной в 2 километра.
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