В Казани утром пробка по улице Ершова растянулась на два километра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утром во вторник, 25 апреля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 9.00 они достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На улице Ершова образовалась пробка длиной в 2 километра. Наш корреспондент сообщает, что автобус «стоит» уже полчаса, а водитель вынужден высаживать людей прямо на обочине.

Скриншот «Яндекс. Карты»

Возможно, одна из причин пробок — авария на перекрестке ул. Гвардейской и ул. Патриса Лумумбы. Стоит отметить, что на карте обе улицы окрашены темно-красным цветом.

В целом дорожная ситуация значительно затруднена по всему городу.



Традиционно практически парализован и проспект Победы — там трудности с движением наблюдаются на протяжении почти 6 км.

Говоря о центре города, движение в целом не затруднено. Только отметим, что красным цветом на карте выделены дороги по ул. Роща Фрунзе и ул. Туфана Миннуллина.

Скриншот «Яндекс. Карты»

В Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Это связано с выносом сетей тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена, заявили в мэрии.

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Илина Хакимова