В Казани утром пробка по улице Ершова растянулась на два километра
Утром во вторник, 25 апреля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 9.00 они достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
На улице Ершова образовалась пробка длиной в 2 километра. Наш корреспондент сообщает, что автобус «стоит» уже полчаса, а водитель вынужден высаживать людей прямо на обочине.
Возможно, одна из причин пробок — авария на перекрестке ул. Гвардейской и ул. Патриса Лумумбы. Стоит отметить, что на карте обе улицы окрашены темно-красным цветом.
В целом дорожная ситуация значительно затруднена по всему городу.
Традиционно практически парализован и проспект Победы — там трудности с движением наблюдаются на протяжении почти 6 км.
Говоря о центре города, движение в целом не затруднено. Только отметим, что красным цветом на карте выделены дороги по ул. Роща Фрунзе и ул. Туфана Миннуллина.
В Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Это связано с выносом сетей тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена, заявили в мэрии.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
А для этого на пересечении главных магистралей и даже широких улиц придётся построить множество эстакад .
Потоки затормаживают перекрёстки.
Как полумеру можно попытаться внедрить разрешения въезда в центр города по чётным и нечётным дням по последней цифре в номере, но кто это будет контролировать, число сотрудников ГИБДД сокращено до минимума.
И ещё после аварии люди ожидают сотрудников ГИБДД по несколько часов и всё это время пропускная способность дороги в данном месте сильно уменьшается, часто вдвое и даже втрое от обычной. Нужно увеличить штат дорожных инспекторов ГИБДД.