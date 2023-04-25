Новости общества

01:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани утром пробка по улице Ершова растянулась на два километра

08:57, 25.04.2023 3
В Казани утром пробка по улице Ершова растянулась на два километра
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Утром во вторник, 25 апреля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 9.00 они достигли 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На улице Ершова образовалась пробка длиной в 2 километра. Наш корреспондент сообщает, что автобус «стоит» уже полчаса, а водитель вынужден высаживать людей прямо на обочине.

Скриншот «Яндекс. Карты»

Возможно, одна из причин пробок — авария на перекрестке ул. Гвардейской и ул. Патриса Лумумбы. Стоит отметить, что на карте обе улицы окрашены темно-красным цветом.

В целом дорожная ситуация значительно затруднена по всему городу.

Традиционно практически парализован и проспект Победы — там трудности с движением наблюдаются на протяжении почти 6 км.

Говоря о центре города, движение в целом не затруднено. Только отметим, что красным цветом на карте выделены дороги по ул. Роща Фрунзе и ул. Туфана Миннуллина.

Скриншот «Яндекс. Карты»

В Казани еще на месяц продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Это связано с выносом сетей тепловода из зоны строительства второй линии метрополитена, заявили в мэрии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Эвакуаторы возле кладбищ надо применять и все будет ок. И машины припаркуются как надо и проезд будет.
    Ответить
  • Анонимно 25 апр
    Пришло время подумать о новой схеме автомобильного движения в г.Казань.
    А для этого на пересечении главных магистралей и даже широких улиц придётся построить множество эстакад .
    Потоки затормаживают перекрёстки.
    Как полумеру можно попытаться внедрить разрешения въезда в центр города по чётным и нечётным дням по последней цифре в номере, но кто это будет контролировать, число сотрудников ГИБДД сокращено до минимума.
    И ещё после аварии люди ожидают сотрудников ГИБДД по несколько часов и всё это время пропускная способность дороги в данном месте сильно уменьшается, часто вдвое и даже втрое от обычной. Нужно увеличить штат дорожных инспекторов ГИБДД.
    Ответить
  • Анонимно 25 апр
    одна авария и все встают
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также