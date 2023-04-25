В Казани только 3 из 10 компаний проводят антиковидные мероприятия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только треть компаний в Казани проводит мероприятия по борьбе с коронавирусом. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, продолжают ли российские компании бороться с COVID-19 на рабочих местах.

Так, лишь 34% работодателей города по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В 59% компаний подобные мероприятия не проводятся.



Среди антиковидных мер в компаниях Казани сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.



Фото: realnoevremya.ru

Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом среди казанский компаний:

санитарная обработка помещений; антисептики/санитайзеры; термометрия; экспресс-тестирование на коронавирус; использование рециркуляторов воздуха; соблюдение социальной дистанции; маски.

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Илина Хакимова