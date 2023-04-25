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В Казани только 3 из 10 компаний проводят антиковидные мероприятия

07:11, 25.04.2023
В Казани только 3 из 10 компаний проводят антиковидные мероприятия
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только треть компаний в Казани проводит мероприятия по борьбе с коронавирусом. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, продолжают ли российские компании бороться с COVID-19 на рабочих местах.

Так, лишь 34% работодателей города по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В 59% компаний подобные мероприятия не проводятся.

Среди антиковидных мер в компаниях Казани сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.

Фото: realnoevremya.ru

Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом среди казанский компаний:

  1. санитарная обработка помещений;
  2. антисептики/санитайзеры;
  3. термометрия;
  4. экспресс-тестирование на коронавирус;
  5. использование рециркуляторов воздуха;
  6. соблюдение социальной дистанции;
  7. маски.

В России подтвердили четыре случая заражения штаммом коронавируса «арктур». Новый подвариант коронавируса XBB 1.16 («арктур») обладает высокой контагиозностью и может обходить ранее сформированный иммунитет. В Роспотребнадзоре сообщили, что всплеск заболеваемости в России возможен к концу мая.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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