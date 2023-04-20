В России подтвердили четыре случая заражения штаммом коронавирусом «арктур»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новый подвариант коронавируса XBB 1.16 («арктур») обладает высокой контагиозностью и может обходить ранее сформированный иммунитет. В России подтверждены четыре случая заражения им, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Всплеск заболеваемости в России возможен к концу мая. Во всех известных на данный момент случаях тяжелого течения болезни не наблюдается.

— Но мы готовы, мы готовимся, система здравоохранения также готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, — передает «РИА Новости» слова Анны Поповой.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что «арктур» — новая мутация «омикрона». Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, где 90% всех вновь заболевающих каждый день — люди, инфицированные новым подвариантом коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— К особенностям <...> это очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников, то есть любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания, — подчеркнула Попова.

В Роспотребнадзоре заверили, что в связи с выявлением нового субварианта вводить какие-либо противоэпидемические ограничения не нужно. До регионов доведена информация о XBB 1.16, в базу VGARus внесены отнесенные к этому субварианту первые генетические последовательности.

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Илина Хакимова